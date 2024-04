Milano-Cortina 2026: al via i lavori dello Ski Stadium di Bormio

Hanno preso il via a Bormio i lavori per lo Ski Stadium, nuovo cuore di arrivo della Pista Selvio, legato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’opera, che costerà 12.955 euro, è stata del tutto finanziata da Regione Lombardia e verrà gestita in tutte le sue fasi dalla società Concessioni Autostradali Lombarde, partecipata indirettamente da Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come si legge in una nota, i lavori sono iniziati due mesi prima rispetto alle previsioni e dovrebbero “essere ultimati nell’autunno del 2025, in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi Olimpici“. Entusiasta il presidente della Regione Attilio Fontana, che ha dichiarato: “Si tratta della prima opera olimpica. Rappresenta per il territorio una forte legacy poiché interessa un’area che viene utilizzata per attività sportive e in contesto turistico“.