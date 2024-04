Ciclismo, Nibali: “Serve più attenzione alla sicurezza ora che le bici sono più veloci”

Intervenuto a margine della presentazione del Grande Arrivo del Giro d’Italia a Roma, Vincenzo Nibali ha parlato del tema sicurezza nelle gare di ciclismo: “Adesso che i corridori hanno bici più veloci bisogna prestare maggiore attenzione alla sicurezza. Ad esempio nel Giro dei Paesi Baschi c’era un avvallamento, che però in curva non si vede e quindi si andava ad alta velocità. E’ bastato l’errore di un atleta per poi innescare il resto. E’ davvero impossibile mettere in totale sicurezza un percorso di 180-200 chilometri o una gara che dura tra i 7 e i 21 giorni“. Per quanto riguarda la caduta alla Parigi-Roubaix, con tanto di ritiro di due italiani come Viviani e Milan: “A volte ci può stare. In fondo si sa a cosa si va incontro alla Parigi-Roubaix“.