Lotta, lo sfogo di Chamizo dopo il mancato pass per Parigi 2024: “Persone corrotte, che tristezza”

Tramite un post su Instagram, Frank Chamizo si è sfogato dopo la discussa sconfitta nella semifinale del Preolimpico europeo di lotta, a Baku, contro l’atleta di casa Turan Bayramov: “Voglio chiedere scusa a chi sta guardando questo (video ndr). Il mio sport è bello. Questo è solo un gruppo di persone che prendono tangenti e corrotte. Che tristezza, il mio cuore piange. Il mio sport è bello, mi dispiace. Davvero mi dispiace…“.

Sull’8-8, l’azzurro aveva infatti messo in ginocchio l’avversario e ottenuto il vantaggio valido per il successo. Il team di Bayramov ha però chiesto il challenge e gli arbitri hanno dato ragione al lottatore azero, che ha prevalso in virtù della tecnica col punteggio più alto messa a referto in precedenza. Oltre al danno anche la beffa per Chamizo, che in caso di vittoria si sarebbe qualificato ai Giochi di Parigi 2024 nella categoria 74 kg; così, invece, dovrà sperare nel Preolimpico mondiale di Istanbul, in programma il mese prossimo.