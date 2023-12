LIVE – Slalom femminile Courchevel 2023: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello slalom femminile di Courchevel 2023, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla neve francese va in scena il quarto appuntamento della stagione tra i pali stretti. Il contingente tricolore potrà contare sulla presenza di otto azzurre: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. L’Italia punta a dare seguito ai buoni piazzamenti conquistati nelle precedenti tappe. Riflettori puntati, dunque, in particolare su Peterlini e Rossetti in chiave tricolore.

La prima ha sfiorato la top ten in entrambe le prove andate in scena a metà novembre a Levi (Finlandia). Alla fine dello stesso mese, invece, la seconda è riuscita a piazzarsi addirittura al quinto posto a Killington (Stati Uniti). Per la vittoria finale occhi puntati sul duello tra la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova. Da tenere d’occhio, tra le altre, anche la svedese Sara Hector e la svizzera Michelle Gisin. Sportface.it seguirà lo slalom femminile di Courchevel 2023, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. La prima manche scatterà alle ore 17.45 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 20.45.

