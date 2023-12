Coppa d’Olanda, Psv-Twente posticipata per maltempo: tutti gli aggiornamenti

Psv-Twente, sfida valida per la Coppa d’Olanda, è stata per il momento posticipata di quindici minuti per via del maltempo. La partita sarebbe dovuta cominciare alle ore 21, ma il campo non è particolarmente praticabile a causa di pioggia e neve e gli inservienti sono al lavoro per migliorare le condizioni del terreno di gioco. Ulteriore sopralluogo alle 21.15 e nuovo rinvio, prossima decisione alle 21.30. Tutti gli aggiornamenti a seguire.

21.35 – La partita è stata rinviata a data da destinarsi.