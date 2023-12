LIVE – Discesa maschile Bormio 2023: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della discesa maschile di Bormio 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il contingente tricolore si presenta all’appuntamento in discreta fiducia dopo il recente successo di Dominik Paris in Val Gardena. Insieme all’altoatesino saranno presenti al cancelletto di partenza anche Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Florian Schieder e Pietro Zazzi.

Per gli azzurri, tutti apparsi in un buono stato di forma nelle due prove cronometrate dei giorni scorsi, non mancano gli avversari di livello nella penultima gara di quest’anno, a cominciare dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde e dallo svizzero Marco Odermatt. Tenteranno di rovinare la festa ai due campionissimi, tra gli altri, il canadese James Crawford, il francese Cyprien Sarrazin, gli statunitensi Ryan Cochran-Siegle e Bryce Bennett, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger e l’altro norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Sportface.it seguirà la discesa maschile di Bormio 2023, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.30.

