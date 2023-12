Milano-Cortina 2026, Salvini: “Giusto tenere la pista da bob in Veneto”

Intervenuto nella galleria di Malo (Vicenza) in occasione del taglio del nastro per il completamento della Pedemontana Veneta, il vice premier Matteo Salvini ha parlato della pista da bob in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Mi sono impegnato a portare un progetto che non faccia spendere un euro in più, che non abbia impatto ambientale, che rispetti i tempi previsti e che tenga in Veneto quello che è giusto tenere in Veneto“.

Salvini ha poi aggiunto: “A brevissimo dovrebbe essere pubblicato il bando di gara e nei prossimi giorni scopriremo quante aziende parteciperanno: mi auguro che ci siano. Sono convinto che si possa fare risparmiando tempo e risparmiando cemento“. Infine, il ministro ha concluso: “L’Italia ha vinto il dossier e togliere qualche infrastruttura sarebbe un peccato. Non temo resistenze da parte del Cio, a me basta completare quello che dobbiamo fare nei tempi e con i costi previsti“.