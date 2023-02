Highlights slalom maschile Chamonix, Coppa del Mondo sci alpino 2022/2023 (VIDEO)

Si è conclusa la seconda manche dello slalom maschile di Chamonix, valido per la Coppa del mondo di sci alpino 2022/2023. Vince Zenhaeusern davanti a un incredibile Ginnis che recupera 21 posizioni e regala il primo podio nella storia alla Grecia. Chiude terzo Yule. Vinatzer riprende 4 posizioni e finisce 8°. Sala appena fuori dai 10 chiude 11°. Noel butta via la vittoria sbagliando nel secondo settore scendendo per ultimo.

vì