Serie B 2022/2023: poker di Bari e Perugia, non si ferma il Sudtirol. Male Brescia e Benevento

Gol ed emozioni a raffica nelle sei partite della ventitreesima giornata di Serie B 2022/2023 andate in scena alle 14:00 di questo sabato 4 febbraio 2023. Spicca il poker del Perugia, che ha travolto con un sonoro 4-0 un Brescia sempre più in difficoltà e ormai in zona retrocessione. Poker anche del Bari, trascinato dal solito Cheddira, che deve però soffrire fino all’ultimo contro una Spal che non molla. Termina 4-3 il match del Mazza, con i padroni di casa che riaprono la gara nei minuti finali ma non riescono a evitare la sconfitta. A rendere meno amara la giornata è il debutto di Radja Nainggolan, subito protagonista con un gol e un assist.

Continua a sognare il Sudtirol, che espugna anche Pisa e si porta al quarto posto grazie al quarto successo di fila. Decide un gol di Belardinelli. 0-0 tra Cosenza e Ternana, mentre è allarme rosso per il Benevento, sconfitto in casa dal Venezia di Pojahnpalo, che tocca quota 9 gol in campionato. Infine, il Cittadella sconfigge l’Ascoli con un sonoro 3-0 firmato Crociata e Antonucci (doppietta).