Highlights discesa femminile Cortina 2024 sci alpino: terzo posto per Sofia Goggia (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Gli highlights della discesa di Cortina 2024, valida per la la Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. Terzo posto per Sofia Goggia, che allunga così nella classifica generale di specialità. Vince nettamente l’austriaca Stephanie Venier davanti alla svizzera Lara Gut. Sul terzo gradino del podio ex aequo con la bergamasca anche Christine Hager e Valerie Grenier. Di seguito il video con le immagini salienti.