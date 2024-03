Gigante Saalbach 2024, Brignone: “Volevo mostrare quanto valgo, Gut grande campionessa”

“È stato davvero bellissimo“. Questo il primo commento di Federica Brignone dopo la splendida vittoria dello slalom gigante di Saalbach, sede delle finali della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. “Nella seconda manche non riuscivo quasi a fare riscaldamento con la temperatura che c’era, avevo la nausea” ha spiegato la valdostana”. “Sono partita, e ho cercato di fare al massimo la prima parte, come nella prima manche. Poi forse ho spinto troppo, ero troppo arretrata, sono scivolata e ho pensato “la gara è andata”. Poi anche sotto sono andata larga in una porta e di nuovo pensato che fosse finita” ha raccontato l’azzurra classe 1990, che ha concluso una gara “abbastanza al limite“, salvandosi in un paio di punti grazie alla grande reattività e alle sue incredibili inclinazioni, nonostante abbia toccato la neve con gli scarponi.

“Poi invece sono arrivata giù e mi sono vista in testa… è stato davvero bellissimo” ha aggiunto Brignone, che sale così a quota 27 successi in Coppa del Mondo. L’azzurra ha anche fatto i complimenti alla svizzera Lara Gut-Behrami, che non ha voluto rischiare troppo in gara e si è così aggiudicata sia la Coppa di specialità che la Sfera di Cristallo: “Lara è una grande campionessa e io la stimo molto. La stagione che ha fatto è stata stupenda, sono tanti anni che sciamo insieme, ma lei ha cominciato a vincere prima di me. In questa stagione sono riuscita a batterla qualche volta, ma le faccio i complimenti perché è veramente fortissima“. Con 95 punti di distacco dall’elvetica nella generale ”non credevo di poter vincere io la coppa: mi premeva solo far vedere quel che valgo” ha sottolineato in conclusione Brignone.