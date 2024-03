Slalom maschile Saalbach 2024: prima vittoria in carriera per Haugan davanti a Feller e Strasser, ottavo Vinatzer

Timon Haugan si aggiudica lo slalom di Saalbach, ultimo appuntamento stagionale tra i pali stretti della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Prima vittoria in carriera per il norvegese, che corona così una stagione straordinaria che lo ha visto salire altre tre volte sul podio. Haugan era al comando dopo la prima manche, ed è riuscito a mantenere la posizione grazie ad una grande parte finale, in cui ha recuperato 4 decimi su Manuel Feller. L’austriaco, vincitore della coppa di specialità, ha chiuso al secondo posto staccato di 40 centesimi, soli 4 davanti al tedesco Linus Strasser, che completa il podio sul terzo gradino. Quarto posto per l’elvetico Loic Meillard, davanti al francese Clement Noel che chiude così la stagione senza vittorie.

Buona gara per Alex Vinatzer, che si migliora dopo il decimo posto della prima manche e chiude. Segnali incoraggianti per il classe ’99 in vista della prossima stagione, al termine di un’annata che lo ha visto sotto ai suoi standard in slalom. Più indietro invece Tommaso Sala, che recupera due posizioni e chiude al 12esimo posto. Infine nota di merito per la grande rimonta del greco AJ Ginnis, che sfrutta la pista liscia in apertura e chiude nono recuperando ben 13 posizioni grazie al miglior tempo nella seconda manche.

HAUGAN Timon NOR 1:54.00 FELLER Manuel AUT +0.40 STRASSER Linus GER +0.44 MEILLARD Loic SUI +0.55 NOEL Clement FRA +0.63 ROCHAT Marc SUI +0.92 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.07 VINATZER Alex ITA +2.18 GINNIS AJ GRE +2.30 STROLZ Johannes AUT +2.43

14. SALA Tommaso ITA +2.77