I risultati e la classifica della seconda manche dello slalom gigante di Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Dopo la tappa dedicata alla velocità andata in scena a Beaver Creek, sulle nevi statunitensi, il massimo circuito internazionale torna in Europa. Lo fa in Francia, dove l’Italia si presentava al via con sei atleti ed è riuscita a portarne tre alla seconda manche. Ecco com’è andata la gara di Val d’Isere: vincitore, podio, top 10 e piazzamenti azzurri.

MASTERCLASS DI ODERMATT

Capolavoro del campione elvetico, che riesce in ciò che non sono riusciti a fare i suoi rivali: gestire il vantaggio accumulato nella prima manche. A causa della neve fitta e della nebbia la pista peggiore chiaramente, tuttavia Odermatt riesce ad amministrare il vantaggio e a ottenere il miglior tempo al traguardo, imponendosi in 2:11.66. Marco torna dunque alla vittoria e lancia un chiaro segnale agli avversari in ottica classifica generale.

PODIO AUSTRIACO

Completano il podio Patrick Feurstein e Stefan Brennsteiner, entrambi austriaci. Il primo recupera ben 22 posizioni e merita solo applausi per una manche fantastica. Agevolato dalle condizioni della pista, ci mette del suo e si lascia alle spalle quasi tutti gli avversari. Odermatt gli nega la soddisfazione della prima vittoria, ma arriva comunque il miglior risultato in carriera. Bravo anche Brennsteiner, che nonostante qualche errore riesce a salire sul podio, facendo decisamente meglio degli altri atleti scesi con gli ultimi pettorali, quando la pista perfetta di inizio manche era solo un ricordo.

DE ALIPRANDINI IN TOP 10

Terza gara consecutiva tra i primi dieci per Luca De Aliprandini, che si migliora dopo il 15° posto della prima manche e conclude al x° posto. Prova da applausi per l’azzurro, che va all’attacco fin da subito, prendendosi grandi rischi, e viene ripagato, accusando appena 3 decimi di ritardo dalla vetta. Ad impreziosire la manche di De Aliprandini sono i tempi dei colleghi, che faticano a gestire le condizioni della pista (va peggiorandosi per via della nebbia e del meteo avverso). Alla fine sono ben nove le posizioni recuperate da Luca.

GLI ALTRI ITALIANI

Prestigioso piazzamento in top 15 per Giovanni Borsotti, capace di recuperare ben 14 posizioni e concludere in 13^ piazza. Ventiquattresimo posto invece per Hannes Zingerle, che ottiene punti preziosi per la classifica generale. Out nella prima manche invece un deludente Filippo Della Vite, in chiara difficoltà, uno sfortunato Alex Vinatzer, che esce di scena nell’ultimo settore, e Simone Talacci, il quale ci prova ma non riesce a rientrare nei 30.

CLASSIFICA SECONDA MANCHE

M. Odermatt (SUI) 2:11.66 P. Feurstein (AUT) +0.08 S. Brennsteiner (AUT) +0.12 L. Aerni (SUI) +0.23 H. Kristoffersen (NOR) +0.24 L. De Aliprandini (ITA) +0.39 J. Verdu (AND) +0.42 F. Zubcic (CRO) +0.45 L. Meillard (SUI) +0.57 G. Caviezel (SUI) +0.63

13. G. Borsotti (ITA) +0.99

24. H. Zingerle (ITA) +1.76

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Henrik Kristoffersen (Nor) 290 punti Marco Odermatt (Sui) 280 Atle Lie McGrath (Nor) 202 Clement Noel (Fra) 200 Lucas Braathen (Bra) 180 Alexander Steen Olsen (Nor) 177 Loic Meillard (Sui) 159 Zan Kranjec (Slo) 132 Justin Murisier (Sui) 128 Thomas Tumler (Sui) 124

16. Luca De Aliprandini (Ita) 98

22. Alex Vinatzer (Ita) 67

26. Giovanni Franzoni (Ita) 54

47. Giovanni Borsotti (Ita) 32

54. Dominik Paris (Ita) 28

65. Mattia Casse (Ita) 20

86. Florian Schieder (Ita) 8

92. Hannes Zingerle (Ita) 7

93. Tobias Kastlunger (Ita) 5

98. Stefano Gross (Ita) 3

PROSSIMA GARA: DOVE E QUANDO

Il weekend in Val d’Isere prosegue con la gara di domenica 15 dicembre. 24 ore dopo il gigante, gli atleti prenderanno parte ad uno slalom: prima manche alle ore 10:00, seconda manche alle ore 13:00