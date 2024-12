Rammarico per i rossoneri per l’attaccante che ora fa gola anche alla Juventus: può essere lui il sostituto di Dusan Vlahovic

Una sliding doors, di quelle che nel calciomercato non mancano mai. Serve un bomber, ma serve anche far di conto ed allora il Milan quest’estate ha deciso di puntare sull’usato sicuro e a basso prezzo. Dentro Morata e Abraham, che la Serie A conoscono già bene e che non gravano in maniera pesante sul bilancio, consentendo poi anche altre operazioni.

Messi da parte i sogni del colpo ad effetto per il nuovo bomber, magari coltivando il piano di chiudere i conti la prossima estate. Solo che nel calcio in generale, e nel calciomercato in particolare, una stagione è lunghissima e può cambiare tutto. Ecco allora che chi qualche mese fa era nel mirino del Milan, dopo qualche mese può diventare il bomber giusto per la Juventus.

Come i rossoneri, anche i bianconeri devono pensare ad un numero 9 di livello internazionale. La questione Vlahovic è ancora lontana da una soluzione, con il rinnovo che non arriva e il contratto in scadenza nel 2026 che impone scelte decise. Dentro o fuori la prossima estate, senza altre alternative. Se sarà fuori, la Juventus dovrà correre ai ripari e il nome che può venire in mentre a Giuntoli è lo stesso che nell’estate 2024 era nei pensieri anche del Milan: Santiago Gimenez.

Juventus, occhi su Gimenez: il rimpianto del Milan

Ventitré anni, messicano ma con passaporto italiano, l’attaccante del Feyenoord è un nome molto chiacchierato nel calciomercato. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto fuori nei primi mesi di questa stagione, Gimenez ha già all’attivo sette gol in undici presenze, con una media di una rete ogni 97 minuti giocati.

Un bottino che conferma l’elevato rendimento dello scorso anno e lo rende uno degli attaccanti più appetibili per chi ha bisogno di rinforzi in zona gol. “In Italia è disposto ad accettare solo Milan o Juventus” le parole del padre riportate dall’ex intermediario qualche mese fa ed è proprio la Juve che potrebbe iniziare a lavorare su di lui per la prossima d’estate.

Difficile immaginare un investimento così oneroso (si parla di almeno 40 milioni) a gennaio, ma Giuntoli potrebbe bussare alla porta del Feyenoord in vista della stagione 2025/2026. Quella in cui alla Juve servirà un altro attaccante, con o senza Vlahovic: Gimenez con i suoi 56 gol in meno di 100 partite ha i numeri giusti per diventare il nuovo bomber bianconero e far mangiare le mani al Milan.