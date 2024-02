Gigante maschile Palisades Tahoe 2024, risultati e classifica prima manche: Kristoffersen tallona Odermatt, dentro Della Vite

Un Odermatt in gestione chiude davanti a tutti la prima manche del gigante maschile di Palisades Tahoe, America, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Lo svizzero fa segnare un buon 1:06.48 rifilando distacchi enormi a tutti, tranne che a Kristoffersen. Il norvegese mette insieme la manche perfetta e chiude in 1:06.63 a soli 0.15 dal campione olimpico di Pechino 2022. Dopo i primi due c’è il vuoto fino a Radamus e Zubcic, unici sotto il secondo rispettivamente a 0.78 e 0.87 dalla testa. Mezzo secondo più avanti c’è Tumler, quinto a 1.27. Per quanto riguarda gli italiani, appena fuori dalla top ten Della Vite (+2.06), De Aliprandini (+2.07) e Vinatzer (+2.11), rispettivamente 12°, 13° e 14°. Sbaglia subito dopo il piano Giovanni Borsotti, che perde un’occasione importante per scalare qualche posizione in Coppa del Mondo. Fuori anche Zingerle, che non riesce a trovare le giuste le sensazioni e prende più di tre secondi da Odermatt (+3.27). Appuntamento alle 22 per la seconda manche.

LA TOP TEN

Odermatt 1:06.48 Kristoffersen +0.15 Radamus +0.78 Zubcic +0.87 Tumler +1.27 Haaser +1.30 Meillard +1.42 Kranjec +1.65 Caviezel +1.76 Feller +1.79

ITALIANI

12. Della Vite +2.06

13. De Aliprandini +2.07

14. Vinatzer 2.11

ITALIANI ELIMINATI

Zingerle +3.27

Kastlunger +3.87

Borsotti DNF