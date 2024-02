Sei Nazioni 2024, è il van Der Merwe show a Murrayfield: la Scozia supera 30-21 l’Inghilterra

Al Murrayfield di Edimburgo la Scozia sconfigge 30-21 l’Inghilterra e si candida per come rivale della super favorita Irlanda verso il successo del Sei Nazioni 2024. I padroni di casa sono protagonisti di un inizio a rilento, subendo la meta di Furbank e un piazzato di Ford che regalano il 10-0 di vantaggio ai rivali inglesi. Da lì, però, parte un monologo della formazione di casa, che due volte con Van Der Merwe va in meta e con Russell trova il calcio di punizione che allunga il parziale a 17 punti a 0. Sul finire della frazione un drop di Ford per gli inglesi fissa il punteggio sul 17-13.

Si torna in campo ed è ancora Van Der Merwe il solo protagonista: terza meta di serata, a cui la Nazionale dei tre leoni risponde solo con un altro tiro di Ford. Il piede fatato di Russell porta il punteggio sul 30-16, così che l’unica meta inglese di Feyi-Waboso non possa fare altro che ridurre il passivo per il 30-21 finale. La Scozia vince una partita fondamentale e di grande spessore, avanzando la sua candidatura per il titolo.