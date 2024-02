Gigante femminile Soldeu 2024, risultati e classifica prima manche: Bassino in testa davanti a Brignone

Un’Italia che fa sognare nella prima manche del gigante di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Marta Bassino, scesa con il primo pettorale, guida la classifica davanti a Federica Brignone, distante solamente tre centesimi dalla connazionale. Una manche all’insegna dell’equilibrio a livello di crono fatti segnare dalle atlete, con distacchi davvero minimi che ci preparano a una seconda prova a partire dalle 13:30 dove le emozioni non mancheranno e potrà succedere di tutto. Dietro le due azzurre c’è la neozelandese Alice Robinson a 11 centesimi, mentre quarta è Stjernesund a +0.19 e quinta Zrinka Ljutic a +0.37. Più indietro due delle favorite di quest’oggi, con Sara Hector ottava +0.54 e soprattutto Lara Gut-Behrami – apparsa molto conservativa nella sua prova – che staziona in nona posizione a +0.61. Riesce a centrare l’accesso alla seconda manche anche Elisa Platino, di poco fuori dalle 20. Eliminate le altre azzurre: fuori dalle 30 Melesi, Ghisalberti e Pomarè; uscite di scena prematuramente Asja Zenere e Lara Della Mea.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 BASSINO Marta ITA 1:01.09

2 BRIGNONE Federica ITA 1:01.12 +0.03

3 ROBINSON Alice NZL 1:01.20 +0.11

4 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:01.28 +0.19

5 LJUTIC Zrinka CRO 1:01.46 +0.37

6 HURT A J USA 1:01.51 +0.42

7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:01.59 +0.50

8 HECTOR Sara SWE 1:01.63 +0.54

9 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:01.70 +0.61

10 SCHEIB Julia AUT 1:01.73 +0.64

23 PLATINO Elisa 1:02.49 +1.40

ELIMINATE

MELESI Roberta ITA 1:03.84 +2.75

GHISALBERTI Ilaria 1:03.95 +2.86

POMARE Ambra ITA 1:04.69 +3.60

DNF ZENERE Asja ITA

DNF DELLA MEA Lara ITA