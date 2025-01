Il Como di Cesc Fabregas travolge 4-1 l’Udinese in un posticipo condizionato da un’espulsione a testa (Goldaniga e Solet). Tre punti che permettono ai Lariani di superare in un colpo solo quattro squadre, portandosi al tredicesimo posto con 22 punti. Stop pesante (e quarta partita consecutiva senza vincere) per l’Udinese, che rimane comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione con 26 punti. Non basta la rete di Payero ai friulani, che crollano sotto i colpi di Diao, Strefezza, Paz (oltre all’autogol di Bijol).

COMO

Butez 6

Pulito in fase di impostazione. Sul gol poteva fare meglio? Tiro non imparabile, ma non è un errore

Goldaniga 6

In sei minuti rimedia due gialli. Sul secondo però ci sono molti dubbi

Dossena 7

Regge bene agli assalti degli avversari. Leader della difesa anche in 10 contro 11

Kempf 6.5

Efficace contro Lucca e compagni. Il Como è la squadra che ha subito più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (11), sette dei quali nei

minuti di recupero finali. Stavolta però non ci sono cali di concentrazione nella difesa biancoblù

Van der Brempt 6

Fa buona guardia nella prima mezz’ora (29′ Iovine 6.5 Prestazione incoraggiante sulla sua fascia)

Caqueret 6.5

Si mette subito in luce con una gran conclusione dal limite, ma Sava gli dice no. Si è preso la maglia da titolare (61′ Paz 7 A Roma sembrava aver chiuso la stagione dopo l’intervento di Gigot. Oggi l’unica cosa che chiude è la partita con la quarta rete)

Da Cunha 6.5

Qualche spunto interessante (81′ Perrone sv)

Fadera 7

Bravo a dare profondità e a garantire il ritmo giusto per le ripartenze. Nascono dai suoi cross l’autogol del 3-1 e il poker definitivo

Diao 7.5

Secondo gol consecutivo alla terza partita in un nuovo campionato all’età di 19 anni. Impatto da leader tecnico e forse da predestinato

Strefezza 7

Al 44′ calcia in controbalzo e trafigge Sava. Non segnava dal 4 ottobre. Suo anche l’assist (il terzo della stagione) per la rete di Diao. L’unica nota stonata è la palla persa prima della rete di Payero (62′ Jack 6 Entra bene)



Cutrone 7

Ha il merito di ristabilire la parità numerica con il dribbling che costa a Solet il doppio giallo (80′ Engelhardt 6.5 Pochi minuti a disposizione e un assist di testa per Paz sul 4-1)

UDINESE

Sava 6

Non ha colpe sulle reti

Kristensen 6

Il migliore della difesa friulana

Solet 4

Nel momento più delicato si becca il secondo giallo con un fallo in ritardo a centrocampo. Il primo grave errore della sua esperienza friulana

Bijol 4.5

Più colpe che sfortuna sull’autogol del 3-1. Perde la marcatura di Paz sul gol

Rui Modesto 5.5

Fa fatica a spiccare sulla fascia dominata dai velocisti avversari (65′ Ekkelenkamp sv)

Lovric 5.5

Non riesce a giocare ai suoi livelli

Karlstrom 5.5

Sbaglia il passaggio che dà il via all’azione dell’1-0

Payero 6.5

La rete che riapre la partita è tutta sua: mette fine alla costruzione dal basso avversaria strappando il pallone a Strefezza e calciando con violenza sul primo palo (79′ Atta sv)

Kamara 5

Scivola in occasione del gol di Diao. Un errore che costa carissimo (46′ Zemura 5.5 Partita difficile per tutti, anche per lui)

Thauvin 6.5

Ha sempre uno spunto in mente (e sui piedi) per i compagni. Il migliore dei suoi (79′ Iker Bravo sv)

Sanchez 5

Ancora lontano dalla condizione ideale (46′ Lucca 5 Non entra in partita)