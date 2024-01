Nardella assicura: “La Fiorentina giocherà al Franchi nella stagione 2024/2025: è la soluzione migliore”

“La Fiorentina potrà giocare al Franchi per l’intera stagione 2024-2025 durante i lavori“. Ad assicurarlo è stato Dario Nardella, sindaco di Firenze, spiegando di aver “raggiunto questa soluzione dopo un mese molto complesso di lavoro con i progettisti del nuovo stadio, lo studio internazionale Arup, le ditte che hanno vinto la gara di appalto e gli uffici tecnici“. Nardella ha poi precisato: “Potremo garantire una capienza fino a 22mila posti, ben oltre il numero degli abbonati. Dopo aver provato ogni possibile opzione, abbiamo accelerato su questa soluzione, che è la migliore per tutti. Ringrazio la prefettura per il supporto“.