Gigante femminile Kronplatz 2023, risultati e classifica manche finale: vince Shiffrin che supera Vonn, Brignone 3ª

Oggi è andata in scena la manche finale del gigante femminile a Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Vince Mikaela Shiffrin che trova la vittoria numero 83 in Coppa del Mondo superando Lindsey Vonn e si porta a 3 vittorie dal record generale dello svedese Stenmark, ritirato e fermo a 86 vittorie. Chiudono il podio Lara Gut e un’ottima Federica Brignone che, nonostante qualche errore nella seconda discesa, riesce a prendersi il podio. Rammarico per Marta Bassino che sbaglia nelle ultime porte e perde una potenziale 6ª posizione chiudendo ai margini della top ten in 10ª.

1. Shiffrin 2:00.61

2. Gut 2:01.06

3. Brignone 2:02.04

4. Vlhova 2:02.26

5. Worley 2:02.50

6. Hector 2:02.66

7. Gasienica Daniel 2:02.70

8. Robinson 2:02.73

9. Grenier 2:02.97

10. Bassino 2:03.21