Polonia, Fernando Santos è il nuovo ct della Nazionale

La Polonia ha ufficializzato il suo nuovo commissario tecnico ed è Fernando Santos, che prende il posto di Czeslaw Michniewicz dopo un Mondiale deludente dal punto di vista delle prestazioni e del gioco mostrato. Il tecnico portoghese arriva dopo aver guidato la Nazionale lusitana al titolo europeo del 2016 e a quello di Nations League nel 2019.

“Ringrazio la Federazione per la fiducia in me e nel mio staff, ritengo che questo sia un fattore molto importante – ha spiegato il neo ct polacco -. E’ un grande onore guidare la nazionale di un grande Paese, una squadra che ha una storia enorme soprattutto per quelli della mia generazione. Questa è una squadra con grandi giocatori, con un alto livello qualitativo e per me è gratificante poter fare il mio lavoro in una nazionale con questo potenziale. A partire da oggi sono un polacco come voi e sono felice di esserlo, non vedo l’ora di conoscere il Paese e di ambientarmi in questa nuova realtà. Ho grande fiducia in quello che possiamo fare, sono assolutamente convinto che possiamo dare tante soddisfazioni alla nostra gente e lavoreremo per questo, per ottenere successi e per il bene del calcio polacco”.