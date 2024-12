I risultati con la classifica finale dello slalom gigante di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Thomas Tumler con la sua gran prima manche riesce a difendere la prima posizione dall’assalto di uno straripante Lucas Braathen, tornato forte come lo avevamo lasciato un anno e mezzo fa. Prima vittoria, a 35 anni, per il veterano svizzero, in una giornata in cui Odermatt sbaglia dopo tre porte ed esce di scena. Seconda posizione, invece, per colui che ora veste i colori del Brasile, mentre Kranjec è sul terzo gradino del podio. Gran bella manche anche per Luca De Aliprandini, che guadagna ben undici posizioni e finisce in top-8.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

CLASSIFICA FINALE

Thomas Tumler SUI 2:27.60 Lucas Pinheiro Braathen BRA +0.12 Zan Kranjec SLO +0.58 Atle Lie McGrath NOR +0.71 Henrik Kristoffersen NOR +1.05 Filip Zubcic CRO +1.25 River Radamus USA +1.69 Luca De Aliprandini ITA +1.72 Alexander Steen Olsen NOR +1.85 Stefan Brennsteiner AUT +1.87

23 Alex Vinatzer ITA +3.94

DNF Filippo Della Vite ITA