Dopo aver vinto il duello a colpi di turn over in Coppa Italia, la Lazio batte il Napoli anche nella seconda sfida della settimana, quella che non metteva in palio il pass per i quarti di una coppa snobbata da Antonio Conte, ma tre punti cruciali nel sovraffollamento dei piani alti della classifica di Serie A. Finisce 0-1 e ad essere decisivo è un eurogol di Isaksen, che punisce un Napoli prevedibile e fragile. Un risultato che sancisce una nuova bestia nera per i partenopei: la squadra biancoceleste è rimasta infatti imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro il Napoli (3V, 1N), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti. Il successo del ‘Maradona’ permette a Zaccagni e compagni di reagire al meglio dopo la sconfitta di Parma e di affacciarsi di nuovo nelle primissime posizioni. La Lazio di Baroni sale a 31 punti, come Fiorentina e Inter (che hanno una partita da recuperare), uno in meno del Napoli, che cede così ufficialmente la vetta della classifica all’Atalanta di Gasperini (34).

Pronti, via e la prima occasione è del Napoli che prova a partire forte e con intensità: Politano pesca in area McTominay che calcia ma trova la risposta di Provedel. La Lazio non impiega molto per prendere le misure agli avversari e al 20′ va vicina al vantaggio. È Isaksen a prendere l’iniziativa accentrandosi e calciando col mancino, Meret vede la palla all’ultimo ma d’istinto riesce a respingere in angolo. Dopo la mezz’ora i ritmi calano. E l’unico brivido lo regala Kvaratskhelia con un calcio di punizione che fa la barba al palo. Al 53′ si accende Dele Bashiru che sfodera il destro da fuori area e fa tremare la traversa.

Sono i primi segnali d’allarme in casa Napoli, mentre la Lazio mantiene saldi i nervi in tre episodi: l’infortunio di Romagnoli, sostituito da Patric, il giallo di Castellanos (diffidato, salterà l’Inter) e lo spavento per il palo colpito da Anguissa sugli sviluppi di un corner. La squadra biancoceleste tiene bene il campo e Baroni indovina il cambio: fuori Castellanos, dentro Noslin. L’ex Verona è reduce dalla tripletta in Coppa Italia contro i partenopei e al 79′ serve un assist sublime per Isaksen, che dribbla Olivera e col sinistro toglie la ragnatela dall’incrocio dei pali. L’assalto finale dei campani non cambia le sorti della gara. La Lazio si prepara all’impegno europeo contro l’Ajax dopo aver onorato la Coppa Italia e pensa al big match contro l’Inter. Il Napoli, senza coppe, si tuffa in una settimana di potenziali polemiche e riflessioni.