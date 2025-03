È tripudio austriaco sotto la bufera di neve nello slalom di Are, penultimo appuntamento della Coppa del mondo di sci alpino. In Svezia, infatti, Katharina Truppe centra il primo podio stagionale ma soprattutto la prima vittoria in carriera aggiudicandosi la prova tra i pali stretti: ottima seconda manche per Truppe, che con il terzo tempo della run recupera cinque posizioni fino al trionfo. Alle sue spalle, la connazionale nonché omonima Katharina Liensberger, che paga 5 centesimi e piazza un colpo importante in ottica classifica di specialità, dove vede a 51 punti il primo posto di Zrinka Ljutic.

Dopo le due austriache ecco Mikaela Shiffrin: miglior tempo nella prima manche, Her Majesty porta a termine una prova un po’ con il freno a mano tirato nella seconda, con le condizioni che peggioravano sempre più. Non arriva la vittoria numero 101, ma con 156 podi diventa l’atleta (sia uomo che donna) con più podi in Coppa del mondo staccando Ingemar Stenmark.

La gara delle italiane

Tra le altre sciatrici in gara, non si può non applaudire la prova di Marta Rossetti. Infatti, dopo il ventunesimo tempo nella prima manche, l’azzurra riesce finalmente a compiere una seconda run ai limiti della perfezione (salvo qualche imprecisione negli ultimi paletti) recuperando ben tredici posizioni. Il suo è ampiamente il miglior tempo di manche, e le permette di chiudere in ottava posizione a +0.81. Per la classe 1999 si tratta del secondo piazzamento in top-10 in carriera dopo il quinto posto di Killington nel novembre del 2023.

Per quanto riguarda le altre italiane, Lara Della Mea recupera due posizioni ed è 14esima (+1.52) e Martina Peterlini ne perde una ed è 19esima (+2.05), mentre Emilia Mondinelli chiude 27esima (+2.72) e conquista i primi punti in Cdm. Eliminate dopo la prima run, invece, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi, che non hanno completato le rispettive prove.

Slalom femminile Are, i risultati

1. Katharina Truppe (AUT) 1:42.08

2. Katharina Liensberger (AUT) +0.05

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0.19

4. Anna Swenn Larsson (SWE) +0.22

5. Wendy Holdener (SUI) +0.61

6. Paula Moltzan (USA) +0.70

7. Lena Duerr (GER) +0.79

8. Marta Rossetti (ITA) +0.81

8. Andreja Slokar (SLO) +0.81

10. Zrinka Ljutic (CRO) +0.98

14. Lara Della Mea (ITA) +1.52

27. Emilia Mondinelli (+2.72)

DNF Vera Tschurtschenthaler

DNF Lucrezia Lorenzi

La classifica generale femminile aggiornata

1. Federica Brignone (Ita) 1294 punti

2. Lara Gut-Behrami (Sui) 972

3. Zrinka Ljutic (Cro) 790

4. Sofia Goggia (Ita) 771

5. Camille Rast (Sui) 718

6.Sara Hector (Swe) 692

7. Alice Robinson (Nzl) 655

8. Lara Colturi (Alb) 586

9. Cornelia Huetter (Aut) 563

10. Wendy Holdener (SUI) 526

18. Laura Pirovano (Ita) 359

26. Elena Curtoni (Ita) 248

27. Marta Bassino (Ita) 244

57. Lara Della Mea (Ita) 93

58. Roberta Melesi (Ita) 88

61. Martina Peterlini (Ita) 84

64. Nicol Delago (Ita) 73

65. Asja Zenere (Ita) 70

71. Nadia Delago (Ita) 54

73. Marta Rossetti (Ita) 47

89. Giorgia Collomb (Ita) 27

90. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

105. Beatrice Sola (Ita) 10

107. Vicky Bernardi (Ita) 9

115. Emilia Mondinelli (Ita) 4

119. Sara Thaler (Ita) 1