Si è concluso il weekend di Guadauri, in Georgia, valido per la Coppa del mondo di snowboard cross. La gara maschile ha riservato un finale a sorpresa, visto che a imporsi è stato il ventunenne francese Julien Tomas, alla prima vittoria in carriera. Battuto l’austriaco Lukas Pachner, con il francese Loan Bozzolo e l’australiano Cameron Bolton che chiudono in terza e quarta posizione dopo un contatto che li ha esclusi dalla corsa per la vittoria. Si ferma ancora ai quarti di finale, invece, la rincorsa di Omar Visintin, che non ha finito la propria prova dopo i secondi posti ai sedicesimi e agli ottavi. Proprio al secondo turno è uscito di scena Tommaso Leoni, mentre Matteo Menconi e Niccolò Colturi non hanno superato il primo turno. Il canadese Eliot Grondin è stato eliminato ai quarti di finale, ma conserva la testa della classifica generale di Coppa del mondo con 453 punti.

Snowboard cross, Cdm Gudauri: Bankes vince la gara femminile

Passando alla gara femminile, Michela Moioli non ha preso parte a gara-2 della tappa georgiana a causa di un’influenza. Un peccato per l’italiana, che ieri aveva ottenuto il terzo posto. A vincere questa mattina è stata la britannica Charlotte Bankes, che si è così riscattata dopo aver mancato la qualificazione in gara-1. Bankes ha alzato completamente il livello nella giornata odierna, dominando la scena e aggiudicandosi la quinta vittoria stagionale battendo la vincitrice di ieri, Julia Pereira De Sousa, e l’altra transalpina Lea Casta. Giù dal podio l’austriaca Pia Zerkhold. A tre gare dal termine della stagione, Bankes sale a 562 in vetta alla classifica, con Casta a inseguire a 505. Con il forfait odierno, Moioli perde una posizione ed è quinta (303). Il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo è in programma tra il 20 ed il 22 marzo nell’austriaca Montafon che ospiterà una prova individuale e una prova mista a squadre.