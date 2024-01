Discesa maschile Wengen 2024: primo acuto di un superlativo Odermatt, due azzurri in top 5

Lo sci è un sport semplice: tanti atleti gareggiano e alla fine Marco Odermatt vince. La frase di Gary Lineker in realtà riguarderebbe la Germania nel calcio, ma visto che non ci sono più aggettivi per descrivere il fenomeno elvetico può essere presa in prestito anche dallo sci. Con la vittoria della discesa maschile di Wengen 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, Odermatt ha infatti conquistato il primo successo in carriera in discesa libera e l’ha fatto sfoderando una prestazione clamorosa. 1:43.31 il crono del leader della classifica generale, che al traguardo aveva proprio la faccia di una persona consapevole di aver vinto la gara, nonostante fosse sceso con il pettorale 8. Emblematico il distacco con gli avversari: 58 centesimi di ritardo per il francese Cyprien Sarrazin, secondo dopo la vittoria di Bormio, mentre staccato di 81 centesimi il norvegese Alexander Aamodt Kilde, bi-campione in carica della specialità.

Giornata agrodolce per lo sci azzurro, che brilla sulla pista Lauberhorn, ma non riesce ad agguantare il podio. Applausi comunque per Florian Schieder, quarto a 94 centesimi (+0.13 da Kilde), e per Dominik Paris, che non eccelle ma chiude quinto a 1’05”. Bene anche Mattia Casse, il quale non riesce ad accodarsi ai connazionali in quanto preceduto di un solo centesimo da Cochran-Siegle: settimo posto per lui a 1’24”. Più indietro invece Christof Innerhofer, non al meglio fisicamente ma comunque 16° a 2’02”. Gara poi interrotta per nebbia dopo il pettorale 33.

