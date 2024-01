Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo discesa Wengen

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo la discesa di Wengen. Ottava vittoria stagionale per Marco Odermatt, sempre più leader della graduatoria. Sorride anche Kilde, che accorcia le distanze dal secondo posto occupato da Schwarz, mentre guadagna terreno il francese Sarrazin. Giornata positiva anche per gli italiani: punti importanti per Schieder, Paris e Casse, tutti in top 10. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 836 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 380 Manuel Feller (AUT) 284 Cyprien Sarrazin (FRA) 280 Filip Zubcic (CRO) 258 Vincent Kriechmayr (AUT) 247 Henrik Kristoffersen (NOR) 228 Atle Lie McGrath (NOR) 210 Alexis Pinturault (FRA) 199

GLI ITALIANI

14. Dominik Paris (ITA) 169

15. Mattia Casse (ITA) 166

30. Florian Schieder (ITA) 98



