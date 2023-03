Coppa del Mondo sci alpino, Brignone: “Ho attaccato, a Soldeu posso fare bene”

“Ho attaccato molto, ho rischiato molto, non ho sciato benissimo in tutti i settori, ho perso un po’ nel finale ma volevo prendere Mikaela. Ho fatto del mio meglio, sono sempre lì, ancora sul podio, sto sciando bene. “So che posso sciare bene anche nelle finali e in super g, non vedo l’ora di andare a Soldeu”. Federica Brignone ha commentato così il secondo posto nel gigante di Are subito dietro Shiffrin, che ha eguagliato il record di Stenmark di 86 vittorie.