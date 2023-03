Napoli-Atalanta, Gasperini: “Noi lì in alto, costretti a competere con chi ha un miliardo di debiti”

“Sulle risorse l’Atalanta non può essere confrontata e paragonata ad altre società, perché deve costruirsele in casa per poter investire. Noi, con centinaia di milioni di utili, siamo costretti a a competere con gente che ha un miliardo di debiti. Con la differenza di un miliardo e mezzo essere lì in alto mi rende molto soddisfatto. Per questo dico che stiamo facendo un campionato straordinario”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Napoli: “Noi vorremmo sempre poter attaccare e segnare, ma non giochiamo da soli. In certi momenti bisogna anche subire. Per noi è già prestigioso poterci misurare contro una squadra straordinaria anche nel suo percorso in Champions League, dove ha grandi chances. Il nostro campionato fin qui è stato di alto livello. Non dico che domani non abbiamo niente da perdere, perché i punti vanno presi ovunque. All’andata era stata un’ottima gara a livello di occasioni e prestazione nonostante la sconfitta per 2-1. Sarei contento se la ripetessimo. Ma l’Atalanta è sempre uscita con prestazioni di livello da gare come queste. Il minimo rammarico è per i punti persi con Lecce e Sassuolo. Con le grandi, per dire, abbiamo vinto due volte a Roma”.