Una tripletta norvegese seguita da un tris di svizzeri. Così si è concluso lo slalom speciale di Coppa del Mondo andato in scena sulla difficile pista di Wengen. A imporsi per la terza volta in carriera è stato Atle McGrath, che con il crono di 1:45.94 ha preceduto i connazionali Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen. Non arrivano i podi, ma ben tre piazzamenti ai piedi di esso per la squadra elvetica, con Nef, Meillard e Yule dalla quarta alla sesta posizione. A chiudere la top-10 odierna i du austriaci Schwarz e Feller, il francese Rassat e il bulgaro Popov. Delude Lucas Pinheiro Braaten, che dopo la quinta piazza conquistata nella prima manche perde ben sette posizioni nella seconda e chiude dodicesimo.

ITALIANI NON PERVENUTI

Purtroppo c’è poco da segnalare in chiave azzurra. Le difficoltà nella disciplina non rappresentano certo una novità odierna, fatto sta che solo quattro erano i nostri atleti al cancelletto di partenza e il solo Tobias Kastlunger è riuscito a piazzarsi in top-30, chiudendo la gara in ventisettesima posizione. Fuori dalla seconda manche, invece, Stefano Gross, Alex Vinatzer e Simon Maurberger. Prima del prossimo slalom di domenica prossima, l’Italia potrà per fortuna tornare ad essere competitiva di discesa e super-g in programma a Kitzbuhel il prossimo fine settimana.

ORDINE DI ARRIVO

1. Atle Lie McGrath (NOR) 1:45.94

2. Timon Haugan (NOR) +0.18

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.29

4. Tanguy Nef (SUI) +0.33

5. Loic Meillard (SUI) +0.46

6. Daniel Yule (SUI) +0.49

7. Marco Schwarz (AUT) +0.53

8. Manuel Feller (AUT) +0.60

9. Paco Rassat (FRA) +0.61

10. Albert Popov (BUL) +0.67

27. Tobias Kastlunger (ITA) +2.28

ELIMINATI DOPO LA PRIMA MANCHE

31. Stefano Gross (ITA)

39. Alex Vinatzer (ITA)

DNF Simon Maurberger (ITA)

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 866 punti Henrik Kristoffersen (NOR) 634 punti Loic Meillard (SUI) 527 punti Atle Lie McGrath (NOR) 482 punti Timon Haugan (NOR) 413 punti Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 392 punti Franjo Von Allmen (SUI) 391 punti Clement Noel (FRA) 364 punti Vincent Kriechmayr (AUT) 299 punti Mattia Casse (ITA) 272 punti

24. Luca De Aliprandini (ITA) 178 punti

27. Dominik Paris (ITA) 170 punti

35. Alex Vinatzer (ITA) 141 punti

50. Giovanni Franzoni (ITA) 95 punti

75. Tobias Kastlunger (ITA) 48 punti

82. Stefano Gross (ITA) 40 punti

87. Florian Schieder (ITA) 34 punti

91. Giovanni Borsotti (ITA) 32 punti

96. Christof Innerhofer (ITA) 29 punti

100. Filippo Della Vite (ITA) 24 punti

100. Pietro Zazzi (ITA) 24 punti

108. Nicolò Molteni (ITA) 18 punti

122. Simon Maurberger (ITA) 10 punti

133. Hannes Zingerle (ITA) 7 punti

139. Benjamin Jacques Alliod (ITA) 3 punti