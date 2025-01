Continua la crisi della Fiorentina. Al ‘Franchi’ la squadra viola di Raffaele Palladino si fa rimontare in superiorità numerica dal Torino sull’1-1 nel match della ventunesima giornata di Serie A. Kean (autore del momentaneo 1-0) e compagni non vincono dall’8 dicembre contro il Cagliari e hanno ottenuto due soli punti nelle ultime sei partite. L`ultima gioia dei granata risale invece al 13 dicembre, contro l`Empoli, ma il quarto pareggio di fila ha il sapore di vittoria per i granata, rimasti in dieci al 33′ per un doppio giallo a Dembele, ma capaci di pareggiare con il neo entrato Gineitis.

FIORENTINA

De Gea 6

Non ha colpe sul gol

Dodò 5.5

Qualche disattenzione che poteva costare cara. Ma anche la consueta spinta sulla destra

Comuzzo 4.5

Rischia l’autogol al 47′, ma lo salva la traversa. Leggero anche al 70′ su un contrasto con Njie, che spreca. Un minuto dopo regala a Gineitis la palla dell’1-1. Insomma, un disastro

Ranieri 6

Fa il suo senza sbavature

Gosens 6

Ispira l’azione del vantaggio. Poi cala

Adli 5

Un po’ impacciato nell’ultimo passaggio nel primo tempo. Nella ripresa partecipa al black out collettivo che porta al pareggio granata

Mandragora 6

Fischiato all’uscita dal campo, ma è tra i meno colpevoli (76′ Sottil sv)

Colpani 5

Le aspettative sono alte e i palloni iniziano a pesare. Non riesce ancora a gestire bene il carico di pressione e anche oggi è apparso poco incisivo palla al piede. Entra però nell’azione del gol con una buona sforbiciata respinta da Milinkovic. Anche lui fischiatissimo (90′ Kouame)

Gudmundsson 5

Il momento dell’islandese è simile a quello dell’altro nuovo acquisto. Pochi spunti, troppo pochi (76′ Beltran sv)

Folorunsho 6

Il dribbling non è la sua arma migliore, ma con l’esplosività di passo che ha riesce a fare anche quello. Nel reparto offensivo è il meno tecnico, eppure spesso risulta essere il più lucido nella scelta delle giocate. Sbaglia però qualche cross

Kean 6.5

Nel momento più delicato della stagione, è lui a tentare di indossare i panni del trascinatore. Cala nella ripresa. Il dodicesimo gol stagionale però vale solo un punto.

TORINO

Milinkovic Savic 7

Non ha colpe sul gol, anzi ha il merito di aver respinto il tiro di Colpani. Nel finale del primo tempo salva anche su Kean Pericoloso con i suoi rinvii lunghi

Dembele 4

Doppio giallo in dieci minuti. Una follia che compromette la partita

Maripan 7

Solido, forse poco appariscente, ma non sbaglia neanche una lettura. Partita condotta con autorevolezza e concentrazione

Coco 5.5

Un po’ morbido in occasione del gol: sia sul colpo di testa iniziale, sia sulla respinta di Milinkovic. Nel finale perde un duello aereo che porta al tiro (impreciso) di Beltran

Sosa 6

Se la cava bene sulla sua fascia di competenza (62′ Masina 6 Entra con la testa giusta, pericoloso nel finale con un tiro dalla distanza)

Ricci 7

Se il Toro non affonda, gran parte del merito è suo. Mette ordine alla manovra, ma aggiunge anche fisicità quando c’è da farsi sentire in mezzo al campo

Tameze 6

Spende tanto dal punto di vista fisico. La benzina finisce allo scoccare dell’ora di gioco (57′ Gineitis 7.5 Vanoli azzecca il cambio: il suo dinamismo porta al recupero palla alto decisivo per l’1-1. Mezz’ora di livello altissimo)

Lazaro 6.5

Migliorato tanto nella fase difensiva e lo dimostra oggi

Vlasic 5.5

Non entra in partita. E il copione della gara non lo aiuta (57′ Njie 6.5 Spreca la palla del pari, ma il suo ingresso porta più freschezza e dinamismo)

Karamoh 6

Prova a dare profondità alla squadra in inferiorità numerica, ma viene quasi sempre chiuso sull’uno contro uno (85′ Pedersen sv)

Adams 6.5

Partita complicata, ma riesce ad impreziosire il più possibile ogni pallone che transita dalle sue parti