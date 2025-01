Alba De Silvestro chiude al quarto posto la prova di La Massara, sui Pirenei di Andorra, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2024/2025. L’azzurra ha mancato il podio concludendo dietro la svedese Tove Andersson. 2’50”1 il ritardo di De Silvestro, mentre 2’20”9 quello della scandinava dalla vetta occupata dalla francese Axelle Gachet Mollaret. La transalpina ha dominato sin dal primo giro concludendo in 1h11’11” con oltre un minuto di margine sulla connazionale Emily Harrop, seconda a 1’27”1. Quinto posto per l’altra italiana in gara Giulia Murata con 3’46”1. Appena dietro c’è la terza azzurra nelle prime dieci Lisa Moreschini, sesta a 4’50”6. Giulia Compagnoni è undicesima a 6’33″8, tallonata da Ilaria Veronese (+7’08″6) che completa così il quintetto azzurro entro le prime dodici posizioni.

Azzurri protagonisti anche al maschile con Alex Oberbacher quinto seguito da Robert Antonioli, sesto, e Davide Magnini, ottavo. Vittoria schiacciante per lo Remi Bonnet. Il ritmo dell’elvetico si è rivelato insostenibile per tutti. 1:12’21″4 al traguardo con poco meno di due minuti di margine sul francese Thibault Anselmet (+1’58). Sul terzo gradino del podio sale così l’altro svizzero Aurelien Gay (2’08), seguito dal belga Maximilien Drion Du Chapois (2’46).

Appena alle sue spalle, Oberbacher è quinto staccato di 2’48 con Antonioli sesto a 3’22 e Magnini ottavo a 3’50, separato dal compagno di squadra dall’austriaco Paul Vernjak; a seguire, Matteo Eydallin è 17esimo con Michele Boscacci 19esimo.

Veronese/Canclini sesti in staffetta mista

Ilaria Veronese e Nicolò Canclini hanno completato la gara al sesto posto, staccati di 3’06 mentre Giulia Murada e Robert Antonioli sono risultati secondi nella finale B. La tappa andorriana si è conclusa con il successo degli spagnoli Ana Alonso Rodriguez/Oriol Cardona Coll, vincitori della staffetta mista con il tempo di 30’23″6 davanti ai francesi Emily Harrop / Pablo Giner Dalmasso staccati di 44″4, con gli svizzeri Marianne Fatton / Robin Bussard terzi a 54″9.

Pollini e Curioni secondi nella staffetta mista junior

Giorgia Pollini e Luca Curioni hanno chiuso al secondo posto la staffetta mista che ha completato la tappa di Coppa del Mondo junior a Forni di Sopra, in provincia di Udine. La vittoria è andata ai cinesi Ani Puni / Langjia Gongsong che con il tempo di 27’22″29 hanno preceduto la coppia azzurra di soli 3″54, con i francesi Maupoix/Cognaud a completare il podio di giornata.

Azzurri protagonisti nella Finale B, con Melissa Bertolina e Oscar Tonietti davanti a tutti seguiti dagli svizzeri Mendes De Leon/Voutaz e dalle altre due coppie azzurre formate da Martina Scola ed Enrico Pellegrini e da Silvia Boscacci e Lorenzo Milesi, sesto posto quindi per Teresa Schivalocchi e Gioele Migliorati.

Cos’è lo sci alpinismo

Lo sci alpinismo è uno sport invernale che consiste nell’attraversare con gli sci, percorsi innevati fuoripista, ovvero esterni ad impianti sciistici e piste attrezzate, sia in salita che in discesa, e sempre su neve fresca. Un’attività che richiede una buona preparazione atletica: la salita è infatti molto faticosa e “avventurosa”, ma non è da meno la discesa, emozionante e ricca di adrenalina. Lo sci alpinismo è un’unione di diversi sport di montagna, in grado di regalare momenti ed emozioni peculiari, anche molto diverse tra loro. È composto infatti dall’alpinismo, dallo sci e infine, dall’escursionismo