La Virtus Bologna cade in casa di Sassari 76-68. Per i sardi Brian Fobbs ed Eimantas Bendzius combinano 32 punti (16+16). Justin Bibbins ne aggiunge 12 e Miralem Halilovic va in doppia doppia con 10 punti e 12 rimbalzi. Sponda Virtus Marco Belinelli e Rayjon Tucker ne mettono 13 a testa. 12 punti per Alessandro Pajola e Mouhamet Diouf, ma arriva il secondo ko consecutivo per la squadra di Ivanovic, che resta al quarto posto solitario in classifica con 12 vittorie e 5 sconfitte. Sassari torna alla vittoria dopo cinque sconfitte in fila tra Europe Cup (Cholet, Bilbao) e campionato (Varese, Trapani, Napoli). Bologna tornerà in campo il 31 gennaio per la proibitiva trasferta di Eurolega con il Fenerbahce, che farà da prologo al match di Serie A contro Venezia (02/02) e alla doppia sfida sempre di Eurolega con Partizan (05/02) e Paris (07/02).

Milano ok con Trieste

L’Olimpia Milano soffre per tre quarti contro un’ottima Trieste. Il 15-6 dell’ultimo periodo permette all’EA7 di passare 87-74 sul suo parquet. Non ci sono Nikola Mirotic e Josh Nebo. Ci pensa Shavon Shields con 17 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Freddie Gillespie, Stefano Tonut e Zach LeDay con 12 punti a testa. In doppia cifra anche Armoni Brooks (11 punti) e Guglielmo Caruso (10 punti). 6 punti, 3 rimbalzi e 4 assist in 21 minuti sul parquet per Nico Mannion. Si ferma la striscia di tre vittorie consecutive di Trieste, nonostante i 17 punti di Markel Brown e i 14 di Denzel Valentine. Come per la Virtus, settimana di fuoco anche per Milano. Il 30 gennaio il Panathinaikos sarà ospite al Forum. Dopo il match di campionato con Varese (02/02) ecco due trasferte di Eurolega in due giorni (Bayern Monaco 04/02, Zalgiris 06/02).

Nelle altre partite

Trento passa a Venezia 74-70. Bene il solito Anthony Lamb con 17 punti e 4 rimbalzi. Contributo decisivo di Jordan Ford dalla second unit con 15 punti, 3 rimbalzi e 5 assist. Sponda, Reyer, doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi per Mfiondu Kabengele. Aamir Simms ci prova in uscita dalla panchina (11 punti+5 rimbalzi). Grande prova difensiva della Dolomiti Energia, che riesce a limitare alla grande Tyler Ennis (9 punti) e Kyle Wiltjer (8 punti). Trento resta agganciata Trapani e Brescia in vetta alla classifica. Venezia resta in un’anonima metà classifica con 8 vittorie e 9 sconfitte.

Nella sfida salvezza di giornata Cremona piega Scafati 88-85 dopo un supplementare. Mvp Payton Willis con 22 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Non è da meno Tariq Owens con 20 punti e 9 rimbalzi. 11 punti a testa per Stefan Nikolin e Trevor Lacey in uscita dalla panchina. Non bastano a Scafati i 30 punti di un super Rob Gray per evitare la sesta sconfitta in fila (ottava nelle ultime dieci). Inutile anche la doppia doppia da 17 punti+15 rimbalzi di Daniel Akin.

La classifica aggiornata

Trapani Shark 26pt (13V, 4P) Germani Brescia 26pt (13V, 4P) Dolomiti Energia Trentino 26pt (13V, 4P) Virtus Segafredo Bologna 24pt (12V, 5P) EA7 Emporio Armani Milano 22pt (11V, 6P) Pallacanestro Trieste 20pt (10V, 7P) UNAHOTELS Reggio Emilia 20pt (10V, 7P) Bertram Derthona Tortona 20pt (10V, 7P) Umana Reyer Venezia 16pt (8V, 9P) Nutribullet Treviso Basket 14pt (7V, 10P) Banco di Sardegna Sassari 14pt (7V, 10P) Openjobmetis Varese 12pt (6V, 11P) Givova Scafati 8pt (4V, 13P) Estra Pistoia 8pt (4V, 13P) Vanoli Basket Cremona 8pt (4V, 13P) Napoli Basket 8pt (4V, 13P)

I risultati di oggi

Ore 16:00 – Vanoli Basket Cremona – Givova Scafati 88-85 OT

Ore 16:45 – Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino 70-74

Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste 87-74

Ore 18:15 – Banco di Sardegna Sassari – Virtus Segafredo Bologna 76-68