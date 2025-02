Una prima volta molto attesa, quella dell’approdo della Coppa del Mondo di sci alpinismo sull’iconica Stelvio in un test event a poco meno di un anno di distanza dai Giochi Invernali di Milano Cortina in programma nel 2026. Uno sport che farà il suo debutto Olimpico, motivo per cui la preparazione anche a livello organizzativo deve essere studiata nei minimi dettagli. Ecco quindi che la Coppa questo fine settimana è approdata in Valtellina, con quest’oggi due due gare sprint e domani la staffetta mista per concludere la tappa.

DE SILVESTRO SESTA NELLA SPRINT DONNE

Nella prova femminile c’è da segnalare l’ottimo sesto posto di Alba De Silvestro, in grado di raggiungere la finale vinta dalla Emily Harrop che con 3’04″80 ha preceduto le elvetiche Marianne Fatton e Caroline Ulrich, con De Silvestro appunto sesta nella scia della spagnola Ana Alonso Rodriguez e della tedesca Tatjana Paller. Si era invece fermata in semifinale Katia Mascherona, quinta nella prima delle due sfide del secondo turno, vinta dalla stessa Harrop su Ulrich e De Silvestro. Out nelle batterie invece Giulia Murada e Lisa Moreschini.