Sorride ai colori azzurri la quinta tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga, di scena in Polonia a Tomaszow Mazowiecki. Nella seconda giornata dell’appuntamento con il circuito mondiale infatti, che vedeva in scena quattro gare, l’Italia può vantare due podi, ottenuti da Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida.

Nei 5000 metri maschili Davide Ghiotto si conferma come uno degli atleti da battere, ottenendo il quarto podio in altrettante gare stagionali sulla distanza, nonché il 18esimo complessivo in carriera in Coppa del Mondo. Oggi il trentunenne vicentino delle Fiamme Gialle ha chiuso al secondo posto, fermando il cronometro in 6:18.29, battuto soltanto dal norvegese Sander Eitrem (6:16.62); sul gradino più basso del podio ha concluso il ceco Metodej Jilek. L’altro italiano in gara, Michele Malfatti (Fiamme Gialle), si è attestato al settimo posto, completando la sua prova in 6:24.56. In classifica generale Ghiotto si mantiene al comando nelle lunghe distanze (3000 e 5000 metri), con sei punti di margine proprio su Eitrem.

Pattinaggio di velocità: podio anche per Lollobrigida nei 3000

Ghiotto però non è il solo a centrare il podio in Polonia, perché anche Francesca Lollobrigida fa lo stesso. La romana dell’Aeronautica Militare ha infatti chiuso al terzo posto nei 3000 metri femminili, con il crono di 4:05.32. L’azzurro si è dovuta arrendere soltanto alla norvegese Ragne Wiklund (4:03.70) e all’olandese Merel Conijn. Per Lollobrigida si tratta del quarto podio della stagione dopo i tre conquistati a Milwaukee, e a livello totale è il 22esimo della carriera in Coppa del Mondo. Nella classifica generale delle lunghe distanze, a una tappa dal termine della stagione, la 34enne azzurra è seconda con 221 punti, alle spalle proprio di Wiklund, leader con 266 punti.

Le altre gare di giornata

Tanti gli italiani impegnati nelle Division-B, ovvero i raggruppamenti cadetti di ogni distanza, dove non sono mancati i piazzamenti di rilievo che potranno rivelarsi propedeutici a una promozione nelle gare principali della prossima tappa, di scena a Heerenveen. Nel settore femminile arriva un buon secondo posto di Alice Marletti (C.P. Piné) sui 3000 metri grazie al crono di 4:13.80; nella stessa gara Laura Lorenzato (Noale Ice) è invece 27esima, mentre nei 1000 metri Giorgia Aiello (Cardano Skating) si è classificata decima.

In campo maschile buona gara di Riccardo Lorello (C.S. Esercito), che ha chiuso terzo sui 5000 metri in 6:22.41; nella stessa distanza Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) si sono piazzati rispettivamente sesto e undicesimo. Infine sui 1.000 metri David Bosa (Fiamme Oro) ha chiuso 14esimo, Daniele Di Stefano 17esimo e Francesco Betti (Fiamme Oro) 24esimo. Domani il programma sarà completato dalle mass start, dalla Gara-II dei 500 metri e dalle Team Sprint.