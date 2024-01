Inter, Zazzaroni profetizza: “Zhang andrà via e la squadra passerà in mano ad Oaktree”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha espresso il suo parere in merito alla delicata situazione societaria dell’Inter e si è soffermato in particolare sul prestito di Oaktree: “Non lo rifinanziano e Zhang andrà via. Come previsto, la squadra passa in mano ad Oaktree, che poi avrebbe interesse a venderla. A meno che non intervenga qualcuno con i soldini veri, magari un arabo o qualcosa del genere” ha detto ai microfoni di Deejay Football Club.