Domen Prevc trionfa nella gara di salto con sci dei Mondiali di Trondheim 2025. Lo sloveno classe 1999 e fratello maggiore di Nika Prevc, aveva raggiunto il trampolino norvegese con l’obiettivo di collezionare la sua prima medaglia iridata. Prevc riesce nel proprio intento e lo fa mettendosi al collo il metallo più ambito. La vittoria arriva dopo un primo salto da 146.4 metri e una seconda prova da 140.5. I due risultati hanno portato Prevc a ottenere 301.8 punti. La seconda posizione va al padrone di casa Marius Lindvik, che al primo tentativo ha saltato a 138.0 metri, mentre al secondo tentativo si è migliorato per il 139.5. Il norvegese ha concluso la gara con 297.1 punti. A chiudere il podio è l’austriaco Jan Hoerl con due salti da 134.0 e 137.o, per un totale di 286.6. Quarta posizione per Kobayashi a quota 284.7, mentre è quinto Forfang.

SALTO CON GLI SCI, MONDIALI TRONDHEIM – I RISULTATI DELLA PROVA MASCHILE