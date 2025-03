Ad Heraklion, Michela Battiston ed Eloisa Passaro sfiorano la top 8, concludendo la tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile rispettivamente in undicesima e tredicesima posizione. Il percorso di Battiston e Pesaro si è aperto con i successi rispettivamente sulla francese Clapier, ottenuto in un incontro finito 15-11, e la vittoria contro la cinese Chen, conquistata all’ultima stoccata per 15-14. Le due azzurre hanno preso parte al tabellone 32, superando la cinese Kaneko per un equilibrato 15-14 e la coreana Lee per 15-13. Sia Battiston che Passaro hanno concluso la propria gara individuale agli ottavi di finale. La prima è stata fermata dalla spagnola Navarro per 15-13, mentre Passaro si è arresa all’ultima stoccata contro l’ucraina Komashchuck.

Tra le altre azzurre in gara, Carlotta Fusetti si è fermata al tabellone da 32, concludendo 24esima. Sorte simile per la connazionale Alessia Di Carlo, in 30esima piazza. 38esima posizione per Martina Criscio e 41esima per Michela Landi. Ha concluso la gara in 43esima piazza Mariella Viale, mentre è finita 47esima Claudia Rotili. Infine, 54esima posizione per Chiara Mormile. Le azzurre torneranno sulle pedane greche domani, in occasione della gara a squadre. L’Italia schiererà il quartetto composto da Manuela Spica, Chiara Mormile, Mariella Viale e Michela Battiston.

I RISULTATI DELLA GARA DI SCIABOLA FEMMINILE

Ottavi di finale

Navarro (Esp) b. Battiston (ITA) 15-13

Komashchuk (Ukr) b. Passaro (ITA) 15-14

Tabellone da 32

Aime (Fra) b. Di Carlo (ITA) 15-8

Battiston (ITA) b. Kaneko (Jpn) 15-14

Passaro (ITA) b. Lee (Kor) 15-13

Noutcha (Fra) b. Fusetti C. (ITA) 15-6

Tabellone principale da 64

Mouroux (Fra) b. Viale (ITA) 15-13

Di Carlo (ITA) b. Dayibekova (Uzb) 15-8

Kaneko (Jpn) b. Landi (ITA) 15-4

Battiston (ITA) b. Clapier (Fra) 15-11

Fu (Chn) b. Criscio (ITA) 15-6

Erbil (Tur) b. Mormile (ITA) 15-9

Passaro (ITA) b. Chen (Chn) 15-14

Komashchuk (Ukr) b. Rotili (ITA) 15-12

Fusetti C. (ITA) b. Espinosa Veloso (Arg) 15-12

Coppa del Mondo di sciabola maschile

A Padova, l’Italia chiude in quinta posizione la prova a squadre valida per la Coppa del Mondo di sciabola. Sulle pedane venete del 66esimo Trofeo Luxardo, il quartetto composto da Luca Curatoli, dall’argento individuale di ieri Michele Gallo, da Pietro Torre e Dario Cavaliere sono stati fermati ai quarti di finale dalla Corea. Gli azzurri hanno iniziato la propria gara con il successo contro l’Uzbekistan per 45-29, per poi trionfare anche negli ottavi di finale contro la Germania, in una sfida terminata 45-24. L’incontro con la Corea ha visto l’Italia iniziare bene e rimanere davanti per la prima metà dell’assalto. Sul finale, il quartetto asiatico ha messo la freccia, andando a vincere per 45-38. Nel tabellone dei piazzamenti, gli italiani hanno battuto la Cina 45-38, piegando poi la Romania per 45-43 e chiudendo così in quinta posizione. La vittoria del torneo è andata alla Francia, mentre hanno concluso in seconda posizione gli Stati Uniti. Terzi sul podio i coreani.

LE PAROLE DI TERENZIO E MAZZONE

“Ho visto la squadra lottare con carattere e compattezza. Abbiamo disputato assalti di qualità e sono soddisfatto della prestazione offerta, ben consapevole del lavoro che dovremo fare per limare gli errori commessi e per essere più solidi quando ci sono difficoltà da affrontare. Ma come prima uscita posso sicuramente fare un plauso ai ragazzi”, ha dichiarato il CT della sciabola maschile azzurra Andrea Terenzio. Belle parole anche da parte del Presidente federale Luigi Mazzone, che ha seguito gli sciabolatori a Padova: “Chiudiamo un weekend positivo e importante, in una competizione storica e impegnativa come il Luxardo, con lo splendido secondo posto di Michele Gallo e il quinto di Luca Curatoli nella gara individuale di ieri, ma anche con una prova di squadra che ci lascia ben sperare, per gli assalti vinti e per come è stata affrontata un’avversaria durissima qual è la Corea. Ho detto ai nostri atleti che sono all’inizio d’un percorso e ho enorme fiducia nel lavoro che hanno intrapreso insieme al Commissario tecnico Andrea Terenzio”.

Finale

Francia b. Usa 45-38

Tabellone 5°/8°

ITALIA b. Cina 45-38

ITALIA b. Romania 45-43

Quarti di finale

Corea b. ITALIA 45-38

Ottavi di finale

ITALIA b. Germania 45-24

Tabellone 32

ITALIA b. Uzbekistan 45-29