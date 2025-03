Nika Prevc è inarrestabile e trova la doppietta ai Mondiali di Trondheim 2025. L’asso sloveno classe 2005 firma il successo con un salto da 134 metri e 150.9 punti ottenuto nel primo round, che l’aveva vista ipotecare in anticipo la vittoria. E’ stata proprio Prevc a terminare il primo turno, poco prima che la gara venisse interrotta. Infatti, solo cinque atlete sono riuscite a effettuare il secondo tentativo, con la prova che è poi stata fermata per condizioni climatiche rese avverse dal forte vento. La vittoria della slovena entra nella storia: è la prima donna a conquistare una doppietta iridata, superando Loutitt nell’albo d’oro. Completano il podio alle spalle di Prevc, Selina Freitag con 136.7 e Eirin Kavandal – reduce dal successo nella prova a squadre – a quota 132.4.

Diciassettesima e trentasettesima posizione per le due Malsiner. Lara trova il piazzamento in top-2o grazie a un salto da 92.4, a poca distanza da Traaserud. Prova più complessa per Jessica, relegata alle ultime posizione della classifica da un salto da 50.7, che l’ha portata a fermarsi alla quartultima piazza.