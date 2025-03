C’è il Milan nel futuro di Antonio Conte? Probabilmente no, i programmi dell’attuale tecnico del Napoli sono altri. C’è l’annuncio!

Antonio Conte è il principale artefice della scalata del Napoli, protagonista di una stagione clamorosa che ha visto gli azzurri a lungo in testa alla classifica e ora a -1 dall’Inter. Nonostante una rosa non molto folta numericamente, il decimo posto da cui si ripartiva, una serie di infortuni e la cessione di Kvara, i partenopei sono ancora lì e si candidano ad essere una forte indiziata per conquistare il tricolore, considerando come il calendario da qui a fine stagione sia in discesa.

Il Napoli non avrà le coppe e dovrà affrontare undici squadre tutte già battute all’andata. Inoltre dopo i prossimi match con Fiorentina, Milan e Bologna, il finale sarà contro rivali che occupano tutti la parte destra della classifica. Mentre l’Inter non avrà questi privilegi e inoltre è impegnata ancora su tre fronti. Senza trascurare Atalanta e Juve ma anche loro hanno un calendario insidioso con diversi scontri diretti. Vedendo quanto sta facendo il salentino nel capoluogo campano, aumentano i rimpianti per il Milan.

Niente Milan per Antonio Conte: deciso il suo futuro!

Perché la scorsa estate, l’ex CT, era conteso proprio da azzurri e rossoneri ma alla fine Ibrahimovic scelse di puntare su Fonseca, liberando l’ex Juve per il Napoli. Dopo il fallimento di due progetti tecnici (tra l’allenatore oggi al Lione e Conceiçao), i rossoneri ripartiranno da un nuovo tecnico la prossima estate. E il sogno è di nuovo Conte. Le voci si susseguono con forza nelle ultime ore.

Bisognerà capire prima di tutto cosa intende fare col Napoli. Non è così scontata la sua permanenza, anzi. Nel corso della stagione, infatti, ci sono stati segni di insofferenza da parte del salentino verso l’ambiente. Inoltre è noto come Conte non ama legarsi a lungo nelle piazze in cui è stato. Sia in caso di scudetto che di mancato tricolore, potrebbe decidere di togliere il disturbo. “Per una volta vorrei cominciare da favorito”, aveva asserito qualche settimana fa. Certo il Milan non gli darebbe questa sicurezza, ma potrebbe trattarsi del prossimo capitolo della sua avventura professionale. Intanto è arrivato un annuncio importante sul suo futuro.

Ne ha parlato l’ex Napoli Pierpaolo Marino, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube di calciomercato.it. “Secondo me Conte rimane a prescindere al Napoli, il suo futuro è chiaro”, dice convinto il noto dirigente. “Lo penso soprattutto dopo le dichiarazioni post Inter in cui per la prima volta ha parlato apertamente di lotta al titolo, dicendo che la squadra farà di tutto per restare aggrappata a questo sogno, parlando anche del suo amore per la città“, conclude.