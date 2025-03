Osijek ancora una volta fa da scenario a uno degli appuntamenti più importanti della stagione di tiro a segno che ha da poco preso il via. In Croazia, dove già si è svolta la rassegna dedicata agli juniores con l’Italia che è riuscita a conquistare tre successi, è tempo di Campionati Europei dai 10 metri. Si parte sabato 8 con i primi allenamenti, poi il clou delle gare tra domenica 9 e lunedì 10 marzo con la squadra azzurra che punta a iniziare nel migliore dei modi questo nuovo anno e quadriennio olimpico che ci porterà a Los Angeles dopo le belle soddisfazioni di Parigi. Italia che potrà contaree anche sugli altro olimpionici Edoardo Bonazzi e Barbara Gambaro, oltre che su Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Sofia Ceccarello e Matteo Mastrovalerio. Quest’ultimo, classe 2003, è il più giovane di una spedizione azzurra che vede al via in totale sei atleti su nove nati nel nuovo millennio.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI

Sabato 8 marzo

09:00 Technical Meeting

09:00 – 18:00 Equipment Control

10:00 – 11:00 Pre-event Training 10m Air Pistol Women

11:30 – 12:30 Pre-event Training 10m Air Pistol Men

13:15 – 13:45 Pre-event Training 10m Air Pistol Mixed Team

14:30 – 15:00 Pre-event Training 10m Air Rifle Mixed Team Relay 1

15:30 – 16:00 Pre-event Training 10m Air Rifle Mixed Team Relay 2

Domenica 9 marzo

08:30 – 19:15 Equipment Control

08:45 – 10:00 10m Air Pistol Women

10:45 – 12:00 10m Air Pistol Men

12:00 Final 10m Air Pistol Women

12:45 – 13:15 10m Air Rifle Mixed Team Relay 1

13:30 Final 10m Air Pistol Men

13:45 – 14:15 10m Air Rifle Mixed Team Relay 2

15:15 Final 10m Air Rifle Mixed Team

16:30 – 17:30 Pre-event Training 10m Air Rifle Women

18:00 – 19:00 10m Air Rifle Men

Lunedì 10 marzo

10:30 – 18:00 Equipment Control

11:15 – 12:30 10m Air Rifle Women

13:15 – 14:30 10m Air Rifle Men

14:30 Final 10m Air Rifle Women

15:45 – 16:15 10m Air Pistol Mixed Team

16:15 Final 10m Air Rifle Men

18:00 Final 10m Air Pistol Mixed Team