Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane 2024: Italia ottava, vince l’Austria

Si è svolta a Zakopane la prova a squadre valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci maschile. Sul trampolino polacco la vittoria è andata all’Austria, che ha letteralmente dominato: oltre 50 punti di vantaggio per il quartetto composto da Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Manuel Fettner e Jan Hoerl sulla Slovenia che si posiziona alla piazza d’onore. Completa il podio la Germania, che ringrazia il solito Andreas Wellinger per la rimonta finale dopo l’errore di Leyhe che sembrava aver compromesso le ambizioni per le primissime posizioni. Delusione per i padroni di casa della Polonia, in corsa per il podio fino alla fine ma relegati al sesto posto dopo l’ultimo scellerato salto di Kubacki con cui la squadra ha perso due posizioni.

Ottavo posto finale per l’Italia, che ha confermato il piazzamento della prima serie con cui aveva strappato l’ultimo pass utile per il secondo round di salti. Il quartetto composto da Francesco Cecon, Andrea Campregher, Alex Insam e Giovanni Bresadola ha totalizzato 960,3 punti. Le due punte del movimento azzurro, Insam e Bresadola, confermano comunque il buon momento di forma e domani saranno tra i 50 qualificati al via della gara individuale su trampolino grande, che chiude il weekend di Zakopane. Appuntamento alle ore 16:00 con la prima serie.

I risultati finali della prova a squadre