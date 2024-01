Roma-Verona, fischi per la squadra e ovazione per De Rossi. Striscioni per Mourinho

La bandiera con il volto di Daniele De Rossi che sventola abitualmente in Curva Sud è apparsa già all’inizio del riscaldamento di Roma-Verona, match che apre l’esperienza da allenatore in Serie A dell’ex centrocampista giallorosso. L’Olimpico – sold out anche quest’oggi – si è diviso tra la contestazione per l’esonero di Josè Mourinho (tanti manifesti in città con il suo volto) e l’accoglienza ad una delle bandiere più amate. I fischi rivolti alla squadra non sono mancati, sia durante l’annuncio delle formazioni, che durante il riscaldamento. Tra i più fischiati Lorenzo Pellegrini, mentre sono arrivati applausi solamente per Bove, Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. Ovazione invece per l’annuncio di Daniele De Rossi. Poi il classico coro che ha accompagnato 18 anni di carriera dell’ex numero 16. Prima del fischio d’inizio è apparso anche uno striscione in Curva Sud all’indirizzo dei giocatori, mentre è la Tribuna Tevere a dedicare un pensiero a Mourinho: “Eterna gloria”. E anche: “Un privilegio averti dalla nostra parte. Grazie Josè”. Dall’inno in poi è tornato l’Olimpico di sempre.