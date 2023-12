Salto con gli sci, Quattro Trampolini 2024: a Garmisch Lanisek vince la qualificazione, avanti i quattro italiani

Tempo di qualificazione a Garmisch-Partenkirchen, sede tradizionale della seconda tappa della Tournèe dei Quattro Trampolini 2024. Come sempre sul trampolino tedesco si salta nel giorno di San Silvestro, per poi andare in gara a Capodanno. Il migliore in qualificazione è stato lo sloveno Anze Lanisek, che con una grande esecuzione ha totalizzato 140.5 punti. Gli stessi di Andreas Wellinger, leader della prima tappa di Oberstdorf, che però non è stato perfetto in fase di atterraggio. Bene anche l’Austria con Fettner, Hayboeck e Kraft a seguire, con l’unica intrusione dello sloveno Zajc con un sorprendente quinto posto.

Ancora bei segnali in casa Italia, visto che tutti i quattro azzurri al via sono riusciti ad accedere agli scontri diretti che caratterizzeranno la prima manche di domani. Sfruttano bene il vento favorevole Giovanni Bresadola e Alex Insam, rispettivamente 14° e 15°: il primo se la vedrà con l’ucraino Kalinichenko, mentre il secondo non è stato per niente fortunato visto che ha pescato il tedesco Karl Geiger, uno dei big delusi dalla qualificazione odierna chiusa al 35° posto. Ovviamente complicati gli accoppiamenti di Andrea Campregher (43°) e Francesco Cecon (47°), che comunque hanno il merito di essersi guadagnati un posto nella gara di domani: i loro avversari saranno rispettivamente il norvegese Lindvik e Hayboeck.