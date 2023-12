Basket: i Detroit Pistons tornano a vincere in Nba dopo 28 sconfitte consecutive

I Detroit Pistons sono tornati alla vittoria nella Nba dopo una serie di 28 sconfitte di fila battendo 129-127 i Toronto Raptors. La franchigia del Michigan, che non vinceva una partita dal 29 ottobre, ha evitato così di entrare nella storia per aver eguagliato la più lunga serie negativa nello sport professionistico americano.

Il primato di 29 ko inanellati nel football rimane ai Chicago Cardinals (ora Arizona Cardinals) tra il 1942 e il 1945. In compenso con 28 sconfitte i Pistons avevano già eguagliato il record dei Philadelphia 76ers. In quel caso però erano distribuite su due stagioni, 2014-15 e 2015-16.

Nella sfida di Detroit la squadra di casa è stata trascinata da Cade Cunningham, autore di 30 punti e 12 assist. Altri 19 sono arrivati da Bojan Bogdanovic e altri 18 da Jalen Duran. “E’ stata una serie molto lunga“, ha ammesso Cunningham, “ma sono felice di far parte di un gruppo che non ha mai mollato e che è rimasto positivo in cui ci siamo sostenuti a vicenda“.