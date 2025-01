Federico Pellegrino stoico in Val di Fiemme. Nell’ultima sprint del Tour de Ski, il 34enne di Aosta chiude al quarto posto al termine di una emozionante finale che ha visto trionfare il solito e invincibile Johannes Klaebo. Il norvegese (2’35″45) ipoteca il Tour de Ski grazie a un dominio totale in discesa, grazie anche ai grandi materiali sotto i suoi piedi. Pellegrino (2’36″88) tiene il passo di Klaebo in salita, ma paga dazio nel rettilineo finale finendo per essere superato dall’altro norvegese Even Northug (2’35″77) e dallo svedese Marcus Grate (2’36″09). Più staccati il norvegese Haavard Moseby, quinto in 2’38″42 e lo svizzero Janik Riebli, sesto in 2’53″21.

Italia convincente

Ottime prove anche quelle degli azzurri. Simone Daprà (2’42″55) chiude all’ultimo posto nella stessa semifinale di Pellegrino, ma con grandi sensazioni fornite in salita. Stesso discorso per Michael Hellweger. Il classe 1996 (2’43″01) esce di scena nell’altra semifinale tagliando il traguardo all’ultimo posto. Imprendibili Klaebo, Northug e Svensson, poi eliminato. L’azzurro tiene il passo del norvegese Valnes (2’42″79) e del finlandese Moilanen (2’42″94) ma non riesce a sopravanzarli in volata. Sfortunati Elia Barp e Martino Carollo. I due azzurri chiudono al terzo (2’39″76) e al quarto posto (2’39″90) nello stesso quarto di finale di Klaebo e Valnes e resistono come due migliori lucky loser fino all’ultima batteria. Ultima batteria in cui il connazionale Hellweger e il norvegese Moseby tolgono a entrambi la qualificazione alle semifinali. Eliminati ai quarti di finale anche Giacomo Gabrielli (2’40″46), terzo nel quarto di finale di Svensson e Moilanen, e Giovanni Ticco (2’44″12), quinto nella run di Northug e Grate.

La classifica del Tour de Ski

Johannes Klaebo (NOR) 2:00:55 Edvin Anger (SWE) +1’35” Erik Valnes (NOR) +2’11” Mika Vermeulen (AUT) +2’24” Haavard Moseby (NOR) +2’25” Hugo Lapalus (FRA) +2’36” Simen Hegstad Krueger (NOR) +2’41” Federico Pellegrino (ITA) +2’54” Andreas Ree (NOR) +2’56” Jan Thomas Jenssen (NOR) +2’56”

Al femminile

Buone indicazioni da Caterina Ganz e Nicole Monsorno. Monsorno passa da seconda nel primo quarto di finale con il tempo di 3’02″06 dietro alla finlandese Jasmi Joensuu (3’01″40) facendo fuori la statunitense Jessie Diggins (3’02″43). Ganz chiude al terzo posto nel secondo quarto di finale (2’59″64), dietro alla svedese Linn Svahn (2’58″51) e alla finlandese Johanna Matintalo (2’58″63), ma passa il turno da lucky loser grazie al miglior tempo di ripescaggio. Niente da fare per Federica Cassol, che è sesta, e ultima, nel quinto quarto di finale (3’02″52). Dagli altri quarti di finale si qualificano anche la norvegese Julie Myhre, la tedesca Laura Gimmler, la svizzera Nadine Faehndrich, la finlandese Jasmine Kahara, la svizzera Anja Weber, e le due norvegesi Heidi Weng e Lotta Udnes Weng.

Nella prima semifinale inserite Svahn, Heidi Weng, Joensuu, Monsorno, Myhre e Matintalo. Grande equilibrio con Svahn davanti in 3’04″30. Qualificata anche Weng (3’04″40). Fuori Monsorno, quarta in 3’05″10 dietro Joensuu (3’04″61). Quinta Myhre (3’05″16) e sesta Matintalo (3’05″40).

Seconda semifinale decisamente più veloce della prima con tutte e sei le atlete con tempi inferiori della batteria precedente. Passano in quattro con Faehndrich a guidare il gruppo in 3’00″2. Seguono Kahara (3’00″29), Gimmler (3’00″52) e Lotta Udnes Weng (3’00″53). Fuori Weber (3’01″43) e la nostra Ganz (3’02″08).

In finale la svizzera Faehndrich conferma il risultato della semifinale e vince tagliando il traguardo in 2’57″63. Seconda Svahn (2’57″67) e terza Heidi Weng (2’58″16). Quarto posto per Kahara (2’58″45) e quinto per Gimmler (2’58″66). Ultima Lotta Udnes Weng in 2’59″60.

Le prossime tappe del Tour de Ski

Sabato 4 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)

11.00 20 km skiathlon maschile

15.30 20 km skiathlon femminile

Domenica 5 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)

14.15 10 km tl maschile Final Climb con partenza in linea ed arrivo sul Cermis

15.30 10 km tl femminile Final Climb con partenza in linea ed arrivo sul Cermis