Salto con gli sci, qualificazioni Wisla: primo posto per Lanisek, tre azzurri superano il taglio

Terminata la Tourneée dei Quattro Trampolini, la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Polonia a Wisla. Nella gara di qualificazione odierna svetta lo sloveno Anze Lanisek, che chiude al primo posto con 148,4 punti, distanziando di oltre 8 lunghezze il tedesco Andreas Wellinger secondo classificato. Terzo posto per l’altro sloveno Lovro Kos. Settimo il leader della classifica Stefan Kraft, mentre il vincitore dei Quattro Trampolini Ryoyu Kobayashi è ottavo. Per quanto riguarda l’Italia, arriva un buon bottino, con la qualifica di tre atleti. Il primo è Alex Insam, che chiude in venticinquesima posizione, mentre Giovanni Bresadola è trentasettesimo. L’ultimo azzurro qualificato è Francesco Cecon, che ha finito la gara in quarantottesima posizione. Eliminato invece Andrea Campregher, cinquantatreesimo e terzo degli esclusi per meno di 4 punti.

Stavolta delude la formazione italiana, con il solo Alex Insam che riesce a centrare la qualificazione. Il brissinese chiude al ventiseiesimo posto e domani nella prima serie di salti se la vedrà con il ceco Roman Koudelka. Male invece Giovanni Bresadola, che finisce addirittura cinquantaduesimo e domani non ci sarà. Eliminati anche Francesco Cecon e Andrea Campregher, rispettivamente cinquantacinquesimo e cinquantaseiesimo.