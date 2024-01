Salto con gli sci, qualificazioni Quattro Trampolini 2024 Bischofshofen: vince Kobayashi, Insam unico azzurro

Nella quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024, in programma in Austria a Bischofshofen, il primo posto della qualificazione se lo aggiudica il fuoriclasse giapponese Ryoyu Kobayashi. Il concorde di Hachimantai sfodera un gran salto di 138 metri, che gli valgono il punteggio di 162,6 nonostante qualche difficoltà in atterraggio. Secondo con 7,6 punti di distacco l’austriaco Stefan Kraft, davanti al connazionale Clemens Aigner. Quarto Oestvold, quinto il vincitore di Garmisch, lo sloveno Anze Lanisek, davanti ai connazionali Prevc e Kos. Non all’altezza delle aspettative invece due vincitori delle tappe precedenti come Jan Hoerl, ottavo a 17,1 di distanza, e soprattutto Andreas Wellinger, nono a meno 18,3.

Stavolta delude la formazione italiana, con il solo Alex Insam che riesce a centrare la qualificazione. Il brissinese chiude al ventiseiesimo posto e domani nella prima serie di salti se la vedrà con il ceco Roman Koudelka. Male invece Giovanni Bresadola, che finisce addirittura cinquantaduesimo e domani non ci sarà. Eliminati anche Francesco Cecon e Andrea Campregher, rispettivamente cinquantacinquesimo e cinquantaseiesimo.