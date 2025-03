La due volte campionessa del mondo Nika Prevc si è aggiudicata con anticopo la Sfera di Cristallo 2024/25 grazie al trionfo nella tappa di Oslo (primo impegno del circuito Raw Air ospitato dal trampolini Hs134 di Holmenkollen) della Coppa del Mondo di salto con gli sci. Un dominio, che regala l’aritmetica certezza della vittoria della generale alla slovena, capace di incrementare il suo bottino stagionale fino a dodici vittorie nel circuito. Tutto facile, viene da dire, ma di facile non c’è niente nella serie di salti in Norvegia che regala alla 19enne il settimo successo consecutivo. Già in testa nella prima serie con 124.4 punti, Prevc si è confermata davanti a tutte nel secondo salto con lo score di 129.7, per un totale di 254.1.

Niente da fare per le padrone di casa, Anna Odine Strøm e Eirin Maria Kvandal che si sono divise gli altri due gradini del podio rispettivamente con 226,2 e 216,9 punti. Giornata da dimenticare invece per la tedesca Katharina Schmid, prima inseguitrice in classifica generale, costretta oggi ad accontentarsi della diciottesima posizione, alle spalle dell’azzurra Lara Malsiner, che ha ceduto una piazza dopo il secondo salto. Più indietro invece Annika Sieff, ventitreesima dopo essere stata diciannovesima a metà gara.

La diciannovesima vittoria in carriera regala a Prevc la vittoria matematica della coppa con 1633 punti contro i 1091 di Katharina Schmid ed i 1073 di Selina Freitag, oggi solo ottava. “Sono soddisfatta della mia prestazione. Anche se ho perso un po’ di sensibilità in aria nel secondo round. Ma spero di recuperarla a Vikersund”, le parole di Prevc, che pensa già al prossimo appuntamento norvegese di volo. Prevc ha preso il comando della classifica del Raw Air e non intende lasciare la vetta dopo il quinto posto dello scorso anno. La 19enne potrebbe diventare la terza slovena a vincere il tour, dopo Nika Križnar (2022) ed Emma Klinec (2023).