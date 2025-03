Gonzalo Quesada, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Irlanda nella partita del 15 marzo. Il match, valido per la quinta giornata del Guinness Sei Nazioni 2025, è in programma per le 15:15 presso lo Stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 2. L’incontro tra le due formazioni aprirà il ‘super Saturday’, con tutte le squadre che si affronteranno nella stessa giornata per concludere il torneo.

Rispetto alla formazione di Twickenham, Quesada ha effettuato sette cambi. Nel triangolo allargato rientra Tommaso Allan, con Capuozzo all’alla insieme a Ioane. La coppia dei centri è consolidata con Brex e Menoncello, mentre Paolo Garbisi e Page-Relo si occuperanno della mediana. Confermata invece la terza linea di Sebastian Negri, con l’inserimento dal primo minuto di Zuliani e Lorenzo Cannone. Dino Lamb rientra in seconda linea e affianca Ruzza, mentre in prima linea ci saranno Ferrari, Lucchesi e Fischetti.

LE PAROLE DI QUESADA

“Abbiamo una nuova, importante, opportunità di scendere in campo nel Sei Nazioni davanti ai nostri tifosi. È un torneo lungo e impegnativo sotto vari punti di vista. Il nostro compito è anche quello di valutare questi aspetti e di fare delle scelte. La partita di sviluppa sugli ottanta minuti e il contributo di tutti i giocatori in lista gara sarà fondamentale” ha dichiarato Gonzalo Quesada.

“L’Irlanda è una squadra solida che non ha bisogno di presentazione. Noi questa settimana abbiamo lavorato al meglio delle nostre possibilità. E’ stata una settimana “corta” avendo un giorno in meno considerata la scorsa partita contro l’Inghilterra ma l’impegno di tutta la squadra è stato, come sempre, incredibile”, spiega il CT, che poi illustra l’inserimento di Zuliani e lo spostamento di Lamaro: “Ci sono varie ragioni per questo cambiamento. Per prima cosa Manuel Zuliani ha fatto vedere sia in campo che in allenamento un livello di gioco molto alto. Sta davvero molto bene in questo momento, credo che meriti di avere la possibilità di iniziare una partita da titolare”.

“Una seconda ragione è che riteniamo molto importante, soprattutto viste le ultime partite, avere anche un po’ di leadership nella nostra panchina. Qualcuno che sia in campo a guidare la squadra nella fase finale della partita e la leadership di Lamaro è chiara e importantissima. Condivideranno il ruolo con Nacho, che sarà il capitano all’inizio, e Michele contribuirà quando entrerà in campo”. Quesada aggiunge: “Ovviamente Michele Lamaro continua a essere il capitano del gruppo. Gli ho parlato all’inizio della settimana e ho voluto spiegare nel modo più preciso possibile quale sarebbe stato il suo ruolo e quale la mia scelta per questa settimana. Il suo atteggiamento è stato ottimo in questi giorni, da vero professionista quale è e sono molto contento di come ha gestito la situazione e di come ha messo la squadra prima di tutto” ha concluso il ct.

LA FORMAZIONE

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 85 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 27 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 45 caps) – capitano

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 27 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 38 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 46 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 17 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 27 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 31 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 62 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 63 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 11 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 63 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 32 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 51 caps)

A disposizione

16 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 32 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 13 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 23 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 51 caps)

20 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 47 caps)

21 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 13 caps)

22 Stephen VARNEY (Vannes, 31 caps)

23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)